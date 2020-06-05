У МОН заявили, що випускників не призиватимуть до армії через відтермування вступної кампанії

В Україні через пандемію призов до армії перенесли на літо, але в МОН запевняють, що випускників шкіл та вищих навчальних закладів не призиватимуть до армії у цей період. Про це в ефірі «Громадського» заявила виконувачка обов’язки глави МОН Любомира Мандзій.

«Зважаючи на обставини зміщення термінів вступної кампанії на сайті Міноборони є інформація про те, що вони зважили на це і дали доручення призовним комісіям врахувати це у своїх діях», – зазначила Мандзій.

Вона додала, що Міносвіти вело про це переговори з Міністерством оборони.

«Ми говорили з колегами з Міністерства для того, аби не допустити таких випадків, коли не закінчивши, або випускники, яким 18 років вже у липні, коли ще немає результатів ЗНО і ще не розпочалася вступна кампанія, щоб їх не призивали в армію», – сказала очільниця МОН.

За словами Мандзій, це буде підставою для відтермінування призову.

В Україні через епідемію коронавірусу перенесли на пізніше звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, а також строки проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу.