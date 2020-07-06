Секретар РНБО: окрема група почала відпрацьовувати COVID-19 вже з 11 січня

Окрема група «почала відпрацьовувати» ситуацію з COVID-19 вже з 11 січня, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв’ю «Українській правді».

«Вже з 11 січня, незважаючи на ситуацію із Тегераном, окрема група уже починала відпрацьовувати COVID-19. А з 20-го січня у нас було цілодобове чергування по збору інформації, всього, що відбувається, як країни світу готуються. Ми кожного, кожного дня це відпрацьовували», – сказав Данілов.

За його словам, українська влада 25 січня «остаточно переконалася, що це є велика проблема», коли отримала дані розвідки.

«З того, про що там йшлося, ми зрозуміли, що буде надалі відбуватися. На той час Китай робив усе можливе, щоб з усіх країн світу забрати якомога більше масок, обладнання, все, що стосується захисту від інфекційних хвороб», – заявив Данілов.

Наприкінці грудня 2019 року китайська влада повідомила, що лікує десятки випадків пневмонії незрозумілого походження. 11 січня в Китаї заявили про перший відомий випадок смерті від хвороби, спричиненої невідомим вірусом.

Через дев’ять днів перші випадки хвороби виявили в інших країнах світу. Ще через три дні китайська влада запровадила жорсткий карантин у місті Ухань, де був виявлений спалах невідомого вірусу.

24 січня Кабінет міністрів України затвердив план по запобіганню потраплянню в Україну нового коронавірусу та створив відповідний оперативний штаб.

30 січня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила про надзвичайну ситуацію глобального масштабу. На початку березня ВООЗ заявила про пандемію коронавірусної хвороби COVID-19.