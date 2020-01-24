Уряд створив оперативний штаб з запобігання новому коронавірусу

Уряд України затвердив план по запобіганню потраплянню в Україну нового коронавірусу, а також відповідний оперативний штаб. Про це повідомив журналістам після засідання уряду прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Він уточнив, що оперативний штаб буде створено на базі Міністерства охорони здоров’я під керівництвом очільника відомства.

За словами Гончарука, уряд вже кілька днів знаходиться у контакті з ВООЗ, щоб мати повну інформацію щодо вірусу, який забрав вже 26 життів у Китаї.

«Станом на сьогодні жодних підстав для занепокоєння в Україні немає, немає жодного підтвердженого зафіксованого випадку подібного захворювання на території України», – заявив Гончарук, додавши, що сьогодні має відбутися нарада за участі служб, які здійснюють контроль при перетині кордони». Окрім того, ввечері МОЗ «вийде з окремою комунікацією», щоб розповісти про новий коронавірус.

Про спалах пневмонії невідомого походження у місті Ухань влада Китаю повідомила наприкінці грудня 2019 року. Відомий тепер як 2019-nCoV вірус вважається новим штамом коронавірусу, який раніше не був ідентифікований у людей.

Китайська влада крім Уханя, який вважають епіцентром поширення вірусу, у провінції Хубей закрила ще принаймні сім міст. Станом на 24 січня відомо про 26 жертв вірусу, а кількість підтверджених випадків захворювання наразі становить близько 830.