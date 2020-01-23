Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
23 січня 2020, Київ 20:49
Новини | Міжнародні

Через новий вірус Китай закрив ще кілька міст, Пекін скасував масові заходи до Нового року

Правоохоронці поруч із закритим вокзалом міста Ухань, Китай, 23 січня 2020 року

Дивитись коментарі

Ще кілька міст у центральній китайській провінції Хубей оголосили про припинення в’їзду та виїзду людей, щоб узяти під контроль поширення нового вірусу, внаслідок якого вже загинули щонайменше 25 людей, заразилися понад 600.

У столиці провінції Хубей, 11-мільйонному місті Ухань більшість видів транспорту перестали працювати вранці 23 січня. Влада оголосила використання медичної маски обов’язковим для всіх жителів міста і радить людям уникати натовпу та громадських зборів.

Щонайменше чотири інші міста провінції Хубей оголосили аналогічні обмеження в роботі транспорту, а столиця країни Пекін скасувала всі масові святкування китайського Нового року.

Вірус поширився вже й за кордоном, серед останніх уражених країн є Сінгапур, Саудівська Аравія та В’єтнам.

Медики у захисних костюмах в лікарні в Ухані, Китай, 22 січня 2020 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

ВООЗ поки не обмежує рух людей і товарів між кордонами через спалах коронавірусу

Відомий як 2019-nCoV вірус вважається новим штамом коронавірусу, який раніше не був ідентифікований у людей. Вірус SARS, який убив близько 800 людей у всьому світі на початку 2000-х років, також був коронавірусом.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG