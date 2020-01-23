Через новий вірус Китай закрив ще кілька міст, Пекін скасував масові заходи до Нового року

Ще кілька міст у центральній китайській провінції Хубей оголосили про припинення в’їзду та виїзду людей, щоб узяти під контроль поширення нового вірусу, внаслідок якого вже загинули щонайменше 25 людей, заразилися понад 600.

У столиці провінції Хубей, 11-мільйонному місті Ухань більшість видів транспорту перестали працювати вранці 23 січня. Влада оголосила використання медичної маски обов’язковим для всіх жителів міста і радить людям уникати натовпу та громадських зборів.

Щонайменше чотири інші міста провінції Хубей оголосили аналогічні обмеження в роботі транспорту, а столиця країни Пекін скасувала всі масові святкування китайського Нового року.

Вірус поширився вже й за кордоном, серед останніх уражених країн є Сінгапур, Саудівська Аравія та В’єтнам.

Відомий як 2019-nCoV вірус вважається новим штамом коронавірусу, який раніше не був ідентифікований у людей. Вірус SARS, який убив близько 800 людей у всьому світі на початку 2000-х років, також був коронавірусом.