ВООЗ поки не обмежує рух людей і товарів між кордонами через спалах коронавірусу

Всесвітня організації охорони здоров’я наразі не вводить обмежень на переміщення людей і товарів між кордонами через спалах коронавірусу, заявив голова представництва ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.

«Наразі ВООЗ не рекомендує ніяких заборон для переміщення громадян і товарів між кордонами та для міжнародної торгівлі. Головні рекомендації для громадян: добре мийте руки, консультуйтеся з лікарями, якщо ви погано себе почуваєте. У випадку, якщо у вас були контакти з хворими людьми, рекомендується зв’язатися з лікарем, не вживати не оброблені термічно продукти», – зазначив голова представництва ВООЗ в Україні.

Хабіхт додав, кількість випадків зараження у світі може зрости найближчим часом.

«Щоб краще бути підготовленим до надзвичайної ситуації, у кожній країні працюють міжнародні медико-санітарні правила, за якими країна зобов’язана відзвітувати до ВООЗ про будь-який випадок, не зважаючи на те, чи є він підтвердженим», – заявив Хабіхт.

Про спалах пневмонії невідомого походження у місті Ухань влада Китаю повідомила наприкінці грудня 2019 року.

На сьогодні влада Китаю повідомила, що кількість людей, які померли від нового респіраторного вірусу, зросла до 25. Інформація про захворювання через новий вірус вже надходить із Таїланду, Японії, Тайваню, Південної Кореї і США.

Коронавірус зазвичай викликає пневмонію, радикальних засобів проти нього немає, можливе лише симптоматичне лікування.