Новий вірус у Китаї: влада повідомляє про 25 летальних випадків

Влада Китаю повідомляє, що кількість людей, які померли від нового респіраторного вірусу, зросла до 25. Загалом зафіксовано вже 616 випадків захворювання.

Раніше повідомлялось про 17 жертв нового вірусу.

Як зазначає Sky News, вірус продовжує поширюватися, тоді як мільйони китайців планують подорожувати по країні та за кордон на святкування китайського нового року, яке розпочнеться у ці вихідні.

Напередодні влада Ухан, який є епіцентром поширення вірусу, оголосила про призупинення руху громадського транспорту, жителів попросили не виїжджати за межі населеного пункту.

21 січня у Сполучених Штатах зафіксували перший випадок інфекції, спричиненої коронавірусом раніше невідомого типу. За повідомленнями, 15 січня хворий прилетів до Сіетла з Китаю. У нього була діагностована пневмонія, тести підтвердили, що вона викликана новим коронавірусом.

Інформація про захворювання через новий вірус також надходить із Таїланду, Японії, Тайваню і Південної Кореї.

Коронавірус зазвичай викликає пневмонію, радикальних засобів проти нього немає, можливе лише симптоматичне лікування. Кілька десятків людей, які захворіли раніше, змогли одужати і вже виписані з лікарень.