Спалах нового вірусу: влада Китаю закликала людей не відвідувати Ухань

Влада Китаю закликала людей не їхати в Ухань – місто, яке стало центром спалаху нового респіраторного та потенційно смертельного вірусу.

Заступник голови Китайської національної комісії здоров’я Лі Бі, також закликав жителів Уханя не залишати місто.

За даними комісії, вірусом у 13 провінціях були заражені 440 людей, щонайменше дев’ять померли.

Напередодні у Сполучених Штатах зафіксували перший випадок інфекції, спричиненої коронавірусом раніше невідомого типу. За повідомленнями, 15 січня хворий прилетів до Сіетла з Китаю. У нього була діагностована пневмонія, тести підтвердили, що вона викликана новим коронавірусом.

Інформація про захворювання через новий вірус також надходить із Тайланду, Японії, Тайваню та Південної Кореї.

Коронавірус зазвичай викликає пневмонію, радикальних засобів проти нього немає, можливе лише симптоматичне лікування. Кілька десятків людей, які захворіли раніше, змогли одужати і вже виписані з лікарень.

22 січня ситуацію з поширенням вірусу обговорить Всесвітня організація охорони здоров’я. Очікується, що вона оголосить про ризик глобальної епідемії.