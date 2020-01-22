Китай: щонайменше дев’ять людей померли через новий вірус

Щонайменше дев’ять людей померли через новий респіраторний та потенційно смертельний вірус, повідомила Китайська національна комісія здоров’я. За її даними, у 13 провінціях були заражені 440 людей.

Заступник голови комісії Лі Бін заспокоює, що наразі немає доказів існування «суперпоширювачів» патогену.

Водночас генеральний директор Китайського центру контролю хвороб Ґао Фу розповів, що новий вірус адаптується та мутує. Це ускладнює намагання взяти його спалах під контроль.

Напередодні у Сполучених Штатах зафіксували перший випадок інфекції, спричиненої коронавірусом раніше невідомого типу. За повідомленнями, 15 січня хворий прилетів до Сіетла з Китаю. У нього була діагностована пневмонія, тести підтвердили, що вона викликана новим коронавірусом.

Інформація про захворювання через новий вірус також надходить із Тайланду, Японії, Тайваню та Південної Кореї.

Коронавірус зазвичай викликає пневмонію, радикальних засобів проти нього немає, можливе лише симптоматичне лікування. Кілька десятків людей, які захворіли раніше, змогли одужати і вже виписані з лікарень.

22 січня ситуацію з поширенням вірусу обговорить Всесвітня організація охорони здоров’я. Очікується, що вона оголосить про ризик глобальної епідемії.