МОЗ видало попередження прикордонникам і лабораторним центрам через новий вірус в Китаї

У Центрі громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я повідомили, що сповістили структурні підрозділи відомства у Києві та в регіонах, а також передали попередження Держприкордонслужбі України у зв’язку з новими випадками ураження коронавірусом нового типу в Китаї.

«За межами країни офіційно зареєстровано 205 лабораторно підтверджених випадків інфекційної хвороби, спричиненої новим коронавірусом (nCoV). Троє людей померли, 170 пацієнтів госпіталізовано. Із виявлених випадків серед осіб, які приїхали з міста Ухань, 2 було зареєстровано у Таїланді, 1 – у Японії та 1 – у Південній Кореї. Медичні служби виявили та обстежили 817 близьких контактів, серед них 727 осіб, спостереження за якими завершено, і ще 90 осіб залишаються під медичним наглядом; позитивних результатів на nCoV не виявлено», – йдеться в повідомленні ЦГЗ.

У центрі вказали, що підготували своїм структурним підрозділам практичні рекомендації, які, зокрема, необхідні для роботи з пацієнтом з підозрою на nCoV та пов’язані з дотриманням правил інфекційного контролю у медзакладах.

МОЗ та ЦГЗ нагадують про основні заходи профілактики, яких необхідно дотримуватися під час відвідування країн, де було зареєстровано випадки nCoV:

– Уникайте близького контакту з людьми, що мають симптоми гострої респіраторної інфекції;

– Частіше мийте рук з милом, особливо після безпосереднього контакту з хворими людьми або їхнім оточенням;

– Уникайте тісного контакту з тваринами на фермах або у дикій природі;

– Люди із симптомами гострої респіраторної інфекції повинні дотримуватися правил поведінки під час кашлю та чхання.

Раніше міжнародні ЗМІ повідомляли, що через невідомий вірус у Китаї померли щонайменше 6 людей. Він поширився в основному в місті Ухань, але також у Пекіні, Шанхаї і Шеньчжені. Вірус вражає дихальні шляхи і має здатність передаватися від людини до людини.