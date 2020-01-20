Невідомий вірус, що викликає важку пневмонію, поширився за межі Китаю

Невідомий вірус забрав життя третьої людини в Китаї та почав поширюватися за межі країни. Радіо Свобода зібрало інформацію про вірус, який викликав занепокоєння Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Кількість інфікованих невідомим вірусом зросла втричі за вихідні, повідомляють міжнародні ЗМІ. Тепер відомо про 200 випадків, в основному в місті Ухань, але також в Пекіні, Шанхаї та Шенчжені.

Цього тижня Китайський новий рік, тож побоювання поширюються через потенційно новий спалах епідемії, пов’язаний із активізацією подорожей під час свят.

Деякі аеропорти вже ввели додаткові заходи контролю, наприклад у Сингапурі, Таїланді та Гонконзі. Особливо це стосується людей з міста Ухань. США також оголосили про такі заходи в кількох аеропортах великих міст.

MRC каже про 1700 хворих у світі

У Центрі глобального аналізу інфекційних захворювань MRC при Імперському коледжі у Лондоні у п’ятницю опублікували дані про те, що кількість випадків, ймовірно, досягає 1700.

Це у рази більші цифри, аніж офіційно заявляють.

Влада міста Ухань підтвердила у понеділок 136 нових випадків захворювання протягом вихідних, до цього було відомо про 62, пише «Бі-бі-сі».

Пізно ввечері 19 січня 2020 китайські урядовці повідомили, що 170 людей в Ухані перебувають у лікарнях, 9 із них – у критичному стані.

Ухань – великий транспортний вузол

Вірус, що викликає пневмонію, вперше виявили у китайському місті Ухань, населення якої складає 11 мільйонів жителів. Це місто є важливим транспортним вузлом. За даними «Бі-бі-сі», міжнародний аеропорт Ухані обслуговує 19 мільйонів пасажирів. Щодня понад три тисячі з них подорожують за кордон.

Південна Корея у понеділок заявила про перший випадок хвороби – це 35-річна жінка, яка приїхала з Ухані. До цього про випадок хвороби також повідомляв Тайланд і Японія – всього три випадки.

Викликає інфекцію, на думку ВООЗ та китайської влади, коронавірус. Людину вражали до цього лише шість видів такого вірусу. Цей випадок може стати сьомим таким вірусом.

«9 січня влада Китаю повідомила ЗМІ, що причиною цієї вірусної пневмонії спочатку було визначено як коронавірус нового типу, який відрізняється від інших коронавірусів людини, виявлених до цього часу. Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів, які можуть спричиняти захворювання, починаючи від звичайної застуди до Близькосхідного коронавірусного респіраторного синдрому Близького Сходу та тяжкого гострого респіраторного синдрому (ТГРС)», – йдеться на сайті ВООЗ.

Китай вже не вперше стикається з подібною ситуацією. У 2002-2003 роках там також зафіксували появу хвороби, яка зрештою призвела до смерті понад 700 людей в різніх країнах, в основному в Азії. Загалом вірус вразив тоді понад 8 тисяч осіб.

«Експерти вірять у те, що нинішню ситуацію все ще можна контролювати», – цитує AP Національну комісію охорони здоров’я.

Що відомо про цей вірус?

Наразі передача вірусу від людини до людини не підтверджена. Але такої можливості не виключають. Джерело хвороби і методика поширення залишаються невідомими.

Згідно з офіційними даними, спалах пов’язаний з ринком морепродуктів в місті Ухань. Але в деяких випадках люди уражені цим вірусом не контактували з цим місцем, повідомляють ЗМІ. Тож деталі щодо вірусу ще треба вивчати.

Науковці схиляються до тваринного походження вірусу, з деякою передачею людині, йдеться в статті «Бі-бі-сі».

Китайський лідер Сі Цзіньпін у понеділок сказав, що безпека здоров’я людей у пріоритеті, і наголосив на важливості вчасно поширювати інформацію про епідемію та поглибити міжнародну співпрацю.

Міжнародні ЗМІ закликають владу Китаю краще організувати підхід до стримування вірусу, ніж це було у 2002-2003 роках. Тоді Китай звинуватили у тім, що на початку він приховував кризу з епідемією.

За спалахами хвороби стежить ВООЗ. Поки що організація заявляє про те, що немає необхідності в обмеженні міжнародного потоку людей або товарів.

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