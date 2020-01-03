Від ускладнень грипу в Україні помер чоловік – МОЗ

Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України повідомив про смерть чоловіка, який захворів на грип наприкінці грудня минулого року.

«Чоловік із групи медичного ризику захворів 20 грудня 2019 року, вірус грипу типу А встановлено лабораторно. Незважаючи на проведені реанімаційні заходи, 31 грудня хворий помер», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, загалом з початку епідсезону в Україні госпіталізували 53 527 людей, з них 79% – діти.

Медики кажуть, що найкраща профілактика грипу – щорічна вакцинація. Імунізація зменшує ймовірність захворіти на грип та ризики серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті від захворювання.