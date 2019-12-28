В Україну прибуло понад 363 тисячі доз вакцини від кору, паротиту та краснухи – МОЗ

На замовлення Міністерства охорони здоров’я з-за кордону прибуло 363 400 доз вакцини проти кору, краснухи та паротиту, повідомляє сайт МОЗу.

«Вакцини були закуплені за кошт державного бюджету Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ). Цього тижня прибула остання партія доз вакцин КПК «Пріорикс» бельгійського виробництва… Всього цього року Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) доставлено 1,7 мільйона вакцин проти кору, краснухи та паротиту», – повідомили в міністерстві.

У МОЗ зауважили, що щеплення можна отримати безкоштовно у державних закладах охорони здоров’я або приватних клініках, які уклали договір з Національною службою здоров’я.

За даними МОЗ, від початку року на кір в Україні захворіли понад 57 тисяч людей. З початку спалаху, що триває з 2017 року, внаслідок хвороби померла 41 людина, в тому числі 25 дітей.

Кір – заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час чхання, кашлю або розмови хворого. Вірус кору може жити в повітрі й на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.