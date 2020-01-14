П’ять людей померли від ускладнень грипу в Україні з початку епідсезону – медики

Від жовтня 2019 по 12 січня 2020 року від ускладнень грипу в Україні померли п’ятеро дорослих: дві жінки і троє чоловіків, повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України.

За повідомленням, троє померлих зареєстровано на Житомирщині, по одному на Тернопільщині й Запоріжжі. Ніхто із померлих не мав щеплення від грипу. Перший летальний випадок зафіксований 31 грудня.

Загалом, за даними ЦГЗ, із 31 вересня по 12 січня захворіли 2,2 мільйони людей (5,8% населення), із них 1,5 мільйона – діти (68% від усіх захворілих). Шпиталізували 61,8 тисячі людей.

У ЦГЗ наголошують, що найкраща профілактика грипу – щорічна вакцинація, яка зменшує ймовірність захворіти на грип і ризик серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті від захворювання.

Грип – це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або близький контакт. Будь-хто у будь-якому віці може захворіти на грип.

Серед симптомів грипу – висока температура, яка тримається мінімум п’ять днів; лихоманка; головний біль; ломота у м’язах і суглобах; загальна слабкість; втрата апетиту, можливо, нудота; кашель, що може тривати більше ніж два тижні; нежить.