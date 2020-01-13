МОЗ заявляє про смерть породіллі від грипу, дитина вижила

Центр громадського здоров’я при Міністерстві здоров’я підтвердив смерть жінки від ускладнень грипу 3 січня. Про це йдеться в повідомленні ЦГЗ 13 січня.

За даними Центру, жінка захворіла під час вагітності і народила дитину за кілька днів до смерті.

«31-річна жінка захворіла 24 грудня. 31 грудня у зв’язку із відшаруванням плаценти проведено кесарів розтин. Жінка померла 3 січня, за результатами лабораторних досліджень підтверджено грип типу А не субтипований. Хвора мала супутній стан: хронічне захворювання на гепатит С», – йдеться в повідомленні.

Центр не уточнює, на якому терміні вагітності народилося немовля, але, згідно з повідомленням, до 13 січня воно перебувало у відділенні реанімації, а цього дня було переведене у відділення для недоношених дітей.

В МОЗ звертають увагу на те, що, попри поширене переконання, вагітним жінкам можна вакцинуватися від грипу.

За даними Центру громадського здоров’я, це третій летальний випадок через ускладнення грипу з жовтня 2019 року. Про ще одну смерть через це захворювання МОЗ повідомляв 3 січня.

Читайте також: На Рівненщині від кашлюку померло немовля​

З початку жовтня по 5 січня ЦГЗ зареєстрував 138 випадків виявлення грипоподібних захворювань та 344 випадків тяжких гострих респіраторних інфекцій у пацієнтів. Загалом було виявлено 33 підтверджених випадки захворювання на грип.

Медики кажуть, що найкраща профілактика грипу – щорічна вакцинація. Імунізація зменшує ймовірність захворіти на грип та ризики серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті від захворювання.