У МОЗ назвали серію заборонених для ін’єкцій препаратів після інциденту в Кам’янському

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що на час перевірки препаратів, які могли призвели до тяжких побічних реакцій у пацієнтів, наразі заборонені для використання низка розчинів та емульсій для ін’єкцій. Усього в переліку заборонених – 13 найменувань препаратів.

«Було повідомлено про факти виявлення випадків тяжких побічних реакцій (в тому числі з летальними наслідками) після застосування, ймовірно, лікарського засобу «Дипрофол» та інших лікарських засобів, що застосовувались під час та після проведення хірургічного втручання пацієнтам. Станом на 28 грудня 2019 року триває посилений фармаконагляд Державним експертним центром МОЗ України та вивчення карт повідомлень, поданих лікувально-профілактичними закладами, де стались події», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що наразі Держлікслужба вилучила зразки тимчасово заборонених лікарських засобів з аптек, де пацієнти могли їх придбати.

Днями стало відомо, що у лікарні Кам’янського на Дніпропетровщині після операцій погіршився стан шістьох людей і одна пацієнтка померла. За непідтвердженими офіційно даними, погіршення стану здоров’я пацієнтів міг викликати препарат для анестезії. Поліція відкрила провадження через інцидент у лікарні Кам’янського.