У лікарні Кам’янського скасували планові операції після смерті пацієнтки і погіршення стану 6 людей

У лікарні Кам’янського на Дніпропетровщині, де після операцій погіршився стан шістьох людей і одна пацієнтка померла, скасували проведення планових операцій. Про це Радіо Свобода повідомила начальниця управління охорони здоров’я Кам’янської мерії Юлія Манаєнкова.

«Лікарня працює в штатному режимі. Планові операції не проводяться. Ми оперуємо пацієнтів зараз в лікарні швидкої медичної допомоги та в 7-й міській лікарні»», – сказала чиновниця.

За її словами, препарат для наркозу, щодо якого є підозра, – українського виробництва, не був прострочений і правильно зберігався в лікарні. Однак те, що причиною погіршення стану пацієнтів був саме він, наразі не доведено, триває перевірка, додала Манаєнкова.

Наразі Міністерство охорони здоров’я створило спеціальну комісію для розслідування інциденту в Кам’янському та схожого – у Вінниці, вказала чиновниця.

Манаєнкова також повідомила, що один із 6 постраждалих пацієнтів все ще перебуває в реанімації обласної лікарні імені Мечникова, стан решти покращується.

Напередодні на Дніпропетровщині поліція відкрила провадження через інцидент у лікарні Кам’янського. За даними правоохоронців, операції в лікарні були проведені з 17 по 19 грудня. Були непідтверджені повідомлення про те, що погіршення стану здоров’я пацієнтів міг викликати препарат для анестезії.