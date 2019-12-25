Після операцій в лікарні Кам’янського одна пацієнтка померла, стан ще 7 людей погіршився

На Дніпропетровщині поліція відкрила провадження через інцидент у лікарні Кам’янського: там після хірургічних операцій погіршився стан здоров’я сімох людей, пізніше одна пацієнтка померла, повідомили в пресслужбі обласної поліції.

За даними правоохоронців, операції в лікарні були проведені з 17 по 19 грудня. Сімох пацієнтів, яким стало гірше, перевели до обласної лікарні. Поліція проводить слідчі дії та встановлює обставини події.

У лікарні номер 9 Кам’янського у Радіо Свобода підтвердили, що інцидент стався в цій медичній установі. За даними лікарні, стан чотирьох із шести постраждалих пацієнтів задовільний, одна людина – у стані середньої тяжкості, стан ще однієї оцінюють як тяжкий.

У лікарні не коментують інформацію про те, що погіршення здоров’я пацієнтів міг викликати препарат для анестезії. Докладніші коментарі в лікарні пообіцяли надати 26 грудня.