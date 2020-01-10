На Рівненщині від кашлюку померло немовля

Одномісячний хлопчик помер від кашлюку на Рівненщині: його не встигли вакцинувати, бо він не досяг передаченого календарем щеплень віку, повідомили у Центрі громадського здоров’я України.

«Результатами лабораторного дослідження підтверджено РНК Bordetella pertussis. Спеціалістами проведено епідрозслідування, обстежено 18 осіб, з них 13 дітей. У матері дитини виявлено Bordetella pertussis, клінічних ознак захворювання на кашлюк не було. Їй призначено відповідне лікування», – йдеться у повідомленні на фейсбук-сторінці відомства.

Зазначається також, що інші 5 дітей у сім’ї малюка не були щеплені проти кашлюку за відмовою батьків.

Як зазначають у ЦГЗ, кашлюк – це інфекційне захворювання дихальних шляхів, викликане бактерією. Легко поширюється від людини до людини, здебільшого повітряно-крапельним шляхом, під час кашлю чи чхання.

Діти, які заразилися кашлюком, страждають від нападів кашлю протягом 4-8 тижнів. Найбільш небезпечне це захворювання для немовлят.

Запобігти захворюванню можна за допомогою вакцинації. Маленьких дітей проти кашлюку вакцинують комплексною вакциною проти цього захворювання, дифтерії і правця. За офіційними даними, в Україні протягом 11 місяців 2019 року планово щеплено проти дифтерії, кашлюку та правця лише 74% дітей.