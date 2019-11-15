Україні вистачає протидифтерійної сироватки – Скалецька

В Україні достатньо протидифтерійної сироватки, але її часом використовують без необхідності. Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявила міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька.

Вона зазначила, що в Україну завезли 200 флаконів сироватки і розвезли її по регіонах.

«Це не є вакцинація, це той препарат, який вводиться лише в підтверджених випадках, коли діагностично лабораторно доведено, що ми маємо справу з дифтерією. Насправді, ми маємо ще 100 поставлених флаконів, і 150 домовлено, що будуть поставлені. Цього достатньо, оскільки підтверджених фактів ми маємо лише два десятки. Минулого року для непідтверджених випадків використали 140, а насправді підтверджених випадків було в межах 10. Цього року та сама історія. Їх не потрібно, як вакцин тисячі, їх потрібно насправді невелика кількість», – зазначила Скалецька.

Вона додала, що закуплених вакцин вистачає для вакцинації дітей згідно з календарем щеплень. Міністерство також працює над новими поставками.

Міністерство охорони здоров’я України повідомляло що станом на 4 листопада в Україні підтвердили 21 діагноз «дифтерія». Водночас за попередні дев’ять років, із 2010 по 2018 рік, загалом було зареєстровано 56 випадків, повідомили у МОЗ.