МОЗ: в Україні підтверджено 21 діагноз «дифтерія»

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє, що станом на 4 листопада в Україні підтвердили 21 діагноз «дифтерія».

Водночас за попередні дев’ять років, із 2010 по 2018 рік, загалом було зареєстровано 56 випадків, повідомили у МОЗ.

За даними міністерства, інші випадки дифтерії, про які в ЗМІ шириться інформація, станом на сьогодні лабораторно не підтверджені.

МОЗ України наголошує, що вакцинація від дифтерії дозволяє захистити себе і близький від тяжких наслідків хвороби.

«В Україні наявно 6 мільйонів 800 тисяч доз вакцини від дифтерії, які розподілені по всіх областях. Безоплатне щеплення можна отримати звернувшись до педіатра, терапевта чи сімейного лікаря, з яким у вас укладена декларація», – повідомили у міністерства.

Крім того, за даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, з 25 по 31 жовтня в Україні на кір захворіла 51 людина: 17 дорослих і 34 дітей.

Протягом тижня найбільше нових випадків кору зареєстровано у Чернівецькій, Вінницькій та Дніпропетровській областях.

Від літа 2017 року на кір захворіли більше ніж 115 тисяч людей, 41 з яких померла.

Щодо грипу і ГРВІ, то, за даними МОЗ, рівень захворюваності наразі становить на 19,1 % менше від епідемічного порогу.

У МОЗ також закликали вакцинуватися від грипу і кору.