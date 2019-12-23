З 1 жовтня від грипу вакцинувалися понад 217 тисяч людей – МОЗ

З 1 жовтня від грипу вакцинувалися 217 299 людей. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

«Протягом 50-го тижня на ГРВІ захворіли 171 554 людини, із них 70% – діти віком до 17 років. З початку епідсезону госпіталізовано 44 440 осіб, із них 80% – діти. Найбільше госпіталізованих серед дітей віком до 4-х років», – мовиться у повідомленні.

Як зазначили у міністерстві, минулого епідсезону на грип та ГРВІ перехворіли 5,4 мільйони українців, зареєстровано 64 лабораторно підтверджені випадки смерті внаслідок грипу, з них 12 дітей.

Грип – це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або близький контакт. Будь-хто у будь-якому віці може захворіти на грип.

Серед симптомів грипу – висока температура, яка тримається мінімум п’ять днів; лихоманка; головний біль; ломота у м’язах і суглобах; загальна слабкість; втрата апетиту, можливо, нудота; кашель, що може тривати більше ніж два тижні; нежить.