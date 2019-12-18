МОЗ: за минулий тиждень на ГРВІ захворіли понад 170 тисяч людей

За минулий тиждень (9-15 грудня) на ГРВІ захворіли більше 171 тисяч людей, із них 69% – діти. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

«Зареєстровано 10 випадків грипоподібного захворювання та 23 випадків тяжкої гострої респіраторної інфекції. За результатами лабораторного дослідження методом ПЛР у трьох із 15 зразків матеріалів визначено віруси грипу типу А(Н1)pdm09», – мовиться у повідомленні.

Як зазначили у міністерстві, у більшості регіонів активність грипу та ГРВІ знаходилась на неепідемічних рівнях, а у Вінницькій та Запорізькій областях зареєстрована «низька епідемічна активність грипу та ГРВІ».

Протягом тижня вакцинувалися від грипу майже 9 тисяч людей, а з початку епідемічного сезону – більше 217 тисяч.

«Із початку епідемічного сезону не зареєстровано жодного летального випадку внаслідок грипу», – повідомили у МОЗ.

Грип – це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або близький контакт. Будь-хто у будь-якому віці може захворіти на грип.

Серед симптомів грипу – висока температура, яка тримається мінімум п’ять днів; лихоманка; головний біль; ломота у м’язах і суглобах; загальна слабкість; втрата апетиту, можливо, нудота; кашель, що може тривати більше ніж два тижні; нежить.