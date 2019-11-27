Минулого тижня на ГРВІ захворіли майже 160 тисяч людей – МОЗ

Протягом минулого тижня, 18-24 листопада на ГРВІ захворіли 158 876 людей, з них понад 68 відсотків – діти. Про це повідомили у міністерство охорони здоров’я.

Показник захворюваності становив 415,5 на 100 тисяч населення, що нижче епідемпорогу на 12,8 відсотків.

«Зареєстровано 16 випадків серед пацієнтів грипоподібного захворювання та 38 випадків тяжкої гострої респіраторної інфекції (далі-ТРГІ). За результатами лабораторного дослідження методом полімеразної ланцюгової реакції 15 зразків матеріалів хворих на ТГРІ отримано один позитивний результат: визначено вірус грипу типу A(H3)», – мовиться у повідомленні.

У МОЗ зазначили, що в усіх регіонах України активність грипу та ГРВІ знаходилась на неепідемічних рівнях.

За минулий тиждень не зареєстровано жодного летального випадку внаслідок грипу.

«Упродовж минулого тижня проти грипу вакциновано 23 579 людей, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 177 513 осіб», – заявили у міністерстві.

Грип – це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або близький контакт. Будь-хто у будь-якому віці може захворіти на грип.

Серед симптомів грипу – висока температура, яка тримається мінімум п’ять днів; лихоманка; головний біль; ломота у м’язах і суглобах; загальна слабкість; втрата апетиту, можливо, нудота; кашель, що може тривати більше ніж два тижні; нежить.