Від початку епідемічного сезону від грипу в Україні померли 59 людей – МОЗ

В Україні від початку епідемічного сезону від грипу померли 59 людей, зокрема чотири людини померли минулого тижня, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

На даний час, за даними МОЗ, показники захворюваності на грип і ГРВІ продовжують знижуватися.

«За минулий тиждень захворіли майже 127 тисяч людей. Це менше у порівнянні з минулим тижнем і показниками захворюваності у цей період минулого року. Епідемічний поріг захворюваності не перевищений у жодній з областей… З початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 161 539 людей», – йдеться у повідомленні МОЗ від 10 квітня.

Грип – це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або близький контакт. Будь-хто у будь-якому віці може захворіти на грип.

Серед симптомів грипу – висока температура, яка тримається мінімум п’ять днів; лихоманка; головний біль; ломота у м’язах і суглобах; загальна слабкість; втрата апетиту, можливо, нудота; кашель, що може тривати більше ніж два тижні; нежить.