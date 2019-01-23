Від грипу в Україні вакцинувалися 0,4% людей – МОЗ

В Україні на даний час від грипу вакцинувалися близько 0,4% населення, повідомила Оксана Артемчук, завідувачка відділу грипу і ГРВІ Центру громадського здоров’я МОЗ України.

«Це досить мало і створює лише індивідуальний захист кожному з тих, хто вакцинувався… ВООЗ, щоб зупинити поширення грипу, рекомендує вакцинувати не менше ніж 70% груп ризику. Це люди, які через свої професійні обов’язки контактують із великою кількістю людей, люди з хронічними захворюваннями, діти, вагітні, літні люди. Якщо ці люди будуть вакциновані (на 70-75%), поширення грипу можна буде зупинити», – сказала Артемчук в ефірі проекту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії.

Представниця МОЗ наголосила, що зробити щеплення від грипу можна «навіть у розпал епідемії». «Ми очікуємо другу хвилю грипу в кінці березня – у квітні. Вакцинуватися можна і зараз», – додала вона.

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Раніше в МОЗ повідомляли, що у другий тиждень нового року в Україні на грип і ГРВІ захворіли понад 176 тисяч людей, із них більше ніж половина – діти. Втім, у міністерстві запевняють, що про епідемію наразі не йдеться.

Грип – це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом.

Серед симптомів грипу – висока температура, яка тримається мінімум п’ять днів; лихоманка; головний біль; ломота у м’язах і суглобах; загальна слабкість; втрата апетиту, можливо, нудота; кашель, що може тривати більше ніж два тижні; нежить.