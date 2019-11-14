Епідемічний поріг щодо захворюваності на грип в Україні не перевищений – МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили 13 листопада, що на сьогодні, відповідно до даних минулого «спостережного» тижня, в Україні не перевищений епідемічний поріг щодо захворюваності громадян на грип та ГРВІ.

«На ГРВІ захворіла 150171 особа, із них 66,5 % діти. Інтенсивний показник захворюваності становить 392,7 на 100 тисяч населення, що на 17,6% менше епідемічного порогу по Україні. Зареєстровано 6 випадків серед пацієнтів, клінічний стан яких підлягає визначенню випадку грипоподібного захворювання, та 20 випадків тяжкої гострої респіраторної інфекції», – прозвітували у МОЗ.

За даними відомства, в Україні відсутня циркуляція вірусів грипу.

У МОЗ нагадали, що найкраща профілактика грипу – щорічна вакцинація.

Грип – це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або близький контакт. Будь-хто у будь-якому віці може захворіти на грип.

Серед симптомів грипу – висока температура, яка тримається мінімум п’ять днів; лихоманка; головний біль; ломота у м’язах і суглобах; загальна слабкість; втрата апетиту, можливо, нудота; кашель, що може тривати більше ніж два тижні; нежить.