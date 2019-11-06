МОЗ: з початку епідемічного сезону щеплення від грипу зробили понад 90 тисяч українців

Від початку епідемічного сезону щеплення від грипу зробили 90 774 українців. Про це повідомили у міністерстві охорони здоров’я України.
Зазначається, що протягом звітного тижня вакцинувалися 39 395 громадян.
«За минулий тиждень (28.10–03.11.2019) на ГРВІ в Україні захворіло 147 499 осіб, із них 67,0% діти віком до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становить 385,7 на 100 тисяч населення, що на 19,1 % менше епідемічного порогу по Україні», – мовиться у повідомленні.
Активність грипу та ГРВІ знаходилась на неепідемічному рівні у всіх регіонах України.
Минулого тижня летальних випадків внаслідок грипу не зафіксували.
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