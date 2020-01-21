У США зафіксований перший випадок захворювання, викликаного новим коронавірусом

У Сполучених Штатах зафіксований перший випадок інфекції, спричиненої коронавірусом раніше невідомого типу. За повідомленнями, хворий минулого тижня прилетів до Сіетла з Китаю, де стався спалах захворювання. У нього була діагностована пневмонія, тести підтвердили, що вона викликана новим коронавірусом.

Американський Центр контролю і профілактики захворювань заявив, що не виключає нових випадків захворювання в найближчі дні. У кількох аеропортах США розпочався скринінг пасажирів, що прибувають із Китаю: перевіряють, чи немає у них високої температури.

За офіційними даними, число померлих в Китаї в результаті інфекції, викликаної коронавірусом, зросла до шести. Число зареєстрованих випадків хвороби досягло майже 300. Газета The Guardian з посиланням на родичів хворих і померлих від інфекції в Китаї і на міжнародних експертів-медиків пише, що реальне число жертв вірусу і хворих може бути великим.

Спалах захворювання почався в місті Ухань, центрі провінції Гуандун, проте випадки хвороби відзначені і в інших районах Китаю, а також у Японії, Південній Кореї, Таїланді. Медики підтвердили, що коронавірус здатний передаватися від людини до людини.

Коронавірус зазвичай викликає пневмонію, радикальних засобів проти нього немає, можливе лише симптоматичне лікування. Кілька десятків людей, які захворіли раніше, змогли одужати і вже виписані з лікарень.

22 січня ситуацію з поширенням вірусу обговорить Всесвітня організація охорони здоров’я. Очікується, що вона оголосить про ризик глобальної епідемії.