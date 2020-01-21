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22 січня 2020, Київ 00:39
Новини | Міжнародні

У США зафіксований перший випадок захворювання, викликаного новим коронавірусом

Лікарня в місті Ухань, Китай

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У Сполучених Штатах зафіксований перший випадок інфекції, спричиненої коронавірусом раніше невідомого типу. За повідомленнями, хворий минулого тижня прилетів до Сіетла з Китаю, де стався спалах захворювання. У нього була діагностована пневмонія, тести підтвердили, що вона викликана новим коронавірусом.

Американський Центр контролю і профілактики захворювань заявив, що не виключає нових випадків захворювання в найближчі дні. У кількох аеропортах США розпочався скринінг пасажирів, що прибувають із Китаю: перевіряють, чи немає у них високої температури.

За офіційними даними, число померлих в Китаї в результаті інфекції, викликаної коронавірусом, зросла до шести. Число зареєстрованих випадків хвороби досягло майже 300. Газета The Guardian з посиланням на родичів хворих і померлих від інфекції в Китаї і на міжнародних експертів-медиків пише, що реальне число жертв вірусу і хворих може бути великим.

Спалах захворювання почався в місті Ухань, центрі провінції Гуандун, проте випадки хвороби відзначені і в інших районах Китаю, а також у Японії, Південній Кореї, Таїланді. Медики підтвердили, що коронавірус здатний передаватися від людини до людини.

Медики у спеціальних костюмах транспортують інфікованого коронавірусом до лікарні, місто Ухань, 18 січня 2020 року
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Коронавірус зазвичай викликає пневмонію, радикальних засобів проти нього немає, можливе лише симптоматичне лікування. Кілька десятків людей, які захворіли раніше, змогли одужати і вже виписані з лікарень.

22 січня ситуацію з поширенням вірусу обговорить Всесвітня організація охорони здоров’я. Очікується, що вона оголосить про ризик глобальної епідемії.

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