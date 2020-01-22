Спалах нового вірусу в Китаї: в епіцентрі обмежили рух людей і транспорту

Влада китайського міста Ухань оголосила про призупинення руху громадського транспорту, жителів попросили не виїжджати за межі населеного пункту, повідомляють світові інформагенції

Місцевий аеропорт і залізничні станції закривають на виїзд. Метро і поромний транспорт перекриють із 10:00 за місцевим часом 23 січня.

Раніше 22 січня влада Китаю закликала людей не їхати в Ухань – місто, яке стало центром спалаху нового респіраторного та потенційно смертельного вірусу.

Заступник голови Китайської національної комісії охорони здоров’я Лі Бі також закликав жителів Уханя не залишати місто.

За даними комісії, вірусом у 13 провінціях були заражені 440 людей, щонайменше дев’ять померли.

Напередодні у Сполучених Штатах зафіксували перший випадок інфекції, спричиненої коронавірусом раніше невідомого типу. За повідомленнями, 15 січня хворий прилетів до Сіетла з Китаю. У нього була діагностована пневмонія, тести підтвердили, що вона викликана новим коронавірусом.

Інформація про захворювання через новий вірус також надходить із Таїланду, Японії, Тайваню і Південної Кореї.

Коронавірус зазвичай викликає пневмонію, радикальних засобів проти нього немає, можливе лише симптоматичне лікування. Кілька десятків людей, які захворіли раніше, змогли одужати і вже виписані з лікарень.

22 січня ситуацію з поширенням вірусу обговорить Всесвітня організація охорони здоров’я. Очікується, що вона оголосить про ризик глобальної епідемії.