Жертвами нового вірусу у Китаї стали вже 17 людей

У Китаї зареєстровано 17 смертей від нового респіраторного вірусу. Всі вони зафіксовані у провінції Хубей, де розташований епіцентр поширення вірусу – місто Ухань.

Влада Китаю також підтвердила 571 випадок зараження новим коронавірусом.

Напередодні влада Уханя оголосила про призупинення руху громадського транспорту, жителів попросили не виїжджати за межі населеного пункту.

21 січня у Сполучених Штатах зафіксували перший випадок інфекції, спричиненої коронавірусом раніше невідомого типу. За повідомленнями, 15 січня хворий прилетів до Сіетла з Китаю. У нього була діагностована пневмонія, тести підтвердили, що вона викликана новим коронавірусом.

Інформація про захворювання через новий вірус також надходить із Таїланду, Японії, Тайваню і Південної Кореї.

Коронавірус зазвичай викликає пневмонію, радикальних засобів проти нього немає, можливе лише симптоматичне лікування. Кілька десятків людей, які захворіли раніше, змогли одужати і вже виписані з лікарень.