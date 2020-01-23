Чим небезпечний вірус із Китаю і як себе захистити?

25 загиблих і понад 600 заражених – небезпечний коронавірус «2019-nCoV» із Китаю продовжує ширитись світом. Випадки захворювання зафіксували у кількох країнах Азії, у США і, ймовірно, в Австралії й Мексиці.

Через стрімку захворюваність у середу Всесвітня організація охорони здоров’я скликала термінову нараду. Але там вирішили не проголошувати «надзвичайну ситуацію у галузі охорони здоров’я, що становить міжнародний інтерес». У четвер відбудеться повторне засідання, де розглянуть більше інформації.

Віруси небезпечні тим, що проти них немає ліків – лікувати можна лише симптоми, тож передусім пацієнтів важливо ізолювати. Ось основні симптоми коронавірусу «2019-nCoV»:

Спалах стався в 11-мільйонному місті Ухань на ринку, де продають свіжі рибу й м’ясо. Імовірно, людина заразилась від тварини. Перше повідомлення про пневмонію невідомого походження місцева влада передала ВООЗ 31 грудня 2019 року. Тоді ринок закрили. Але пізніше стало відомо, що вірус також передається й від людини до людини.

Вірус дуже заразний, розповідає Ентоні Фаучі, директор Національного інституту алергії й інфекційних хвороб США. Інкубаційний період, тобто час до появи симптомів, складає від 2 днів до 2 тижнів.

У вівторок Центр контролю й запобігання хворобам США офіційно підтвердив перший випадок зараження вірусом у США. Це сталось у штаті Вашингтон – тридцятирічний чоловік повертався з Уханю.

Президент США Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістів щодо небезпеки вірусу, заявив, що ситуація «під цілковитим контролем».

Ситуація ускладнюється тим, що цими вихідними Китай святкує Новий рік за традиційним календарем, тож мільйони людей планують подорожувати.

Щоб запобігти поширенню захворювання, в місті Ухань із четверга повністю припиняють рух усіх видів громадського транспорту, а в місцевому аеропорті забороняють вильоти. У громадських місцях людей зобов’язали носити медичні маски.

Ентоні Фаучі пояснює, що чимало нових вірусів походять від тварин, причому тварини не хворіють, а лише переносять збудники. Але коли вірус передається людині, то це може викликати захворювання із ускладненнями.

Науковці із кількох університетів США вже почали працювати над вакциною, але на її виробництво й випробування підуть місяці.

Тим часом, щоб захистити себе та близьких, лікарі радять дотримуватись загальних порад щодо підтримання гігієни, а також приділяти особливу увагу процесові приготування їжі: м’ясо, птицю й рибу треба ретельно просмажувати чи проварювати, щоб унеможливити шанси заразитися вірусом.

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