Клінічні випробування вакцин проти нового вірусу можуть розпочатися влітку 

Клінічні випробування вакцин проти нового вірусу, що вразив Китай і поширився за його межі, можуть бути проведені влітку, заявив у Давосі 23 січня виконавчий директор Коаліції з інновацій для запобігання епідеміям (CEPI) Річард Гатчетт.

«У нас є три партнерства для розробки вакцин проти нового коронавірусу. Наша мета полягає в тому, щоб ці вакцини були дуже швидко розроблені, щоб розпочати клінічні випробування, можливо, вже влітку», – сказав Гатчетт у виступі на щорічних зборах Всесвітнього економічного форуму.

Наразі лікарі не мають вакцини чи противірусних препаратів проти коронавірусу 2019-nCoV, виявленого в Китаї. Станом на 23 січня китайська влада оголосила про смерть щонайменше 25 людей унаслідок цього вірусу, заразилися ним понад 600. Вірус уже поширився за межі Китаю, окремі випадки захворювання зафіксовані в США, Сінгапурі, Саудівській Аравії, В’єтнамі та інших країнах.