Новий вірус у Китаї: число підтверджених випадків захворювання перевищило 800

У Китаї кількість загиблих від нового коронавірусу зросла до 26, а кількість підтверджених випадків захворювання наразі становить близько 830. Про це заявляє влада Китаю.

Як зазначає Reuters, крім Уханя, який вважають епіцентром поширення вірусу, у провінції Хубей закрили ще принаймні сім міст.

У Пекіні скасували святкування Нового року за китайським календарем, яке мало відбутися цими вихідними.

Про спалах пневмонії невідомого походження у місті Ухань влада Китаю повідомила наприкінці грудня 2019 року. Відомий тепер як 2019-nCoV вірус вважається новим штамом коронавірусу, який раніше не був ідентифікований у людей.

Вірус SARS, який убив близько 800 людей у всьому світі на початку 2000-х років, також був коронавірусом.