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24 січня 2020, Київ 10:32
Новини | Міжнародні

Новий вірус у Китаї: число підтверджених випадків захворювання перевищило 800

26 людей померли від нового вірусу

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У Китаї кількість загиблих від нового коронавірусу зросла до 26, а кількість підтверджених випадків захворювання наразі становить близько 830. Про це заявляє влада Китаю.

Як зазначає Reuters, крім Уханя, який вважають епіцентром поширення вірусу, у провінції Хубей закрили ще принаймні сім міст.

У Пекіні скасували святкування Нового року за китайським календарем, яке мало відбутися цими вихідними.

Підтверджені випадки поширення коронавірусу станом на 22 січня 2020 року (на нинішній час число відомих жертв і заражень зросло)
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Про спалах пневмонії невідомого походження у місті Ухань влада Китаю повідомила наприкінці грудня 2019 року. Відомий тепер як 2019-nCoV вірус вважається новим штамом коронавірусу, який раніше не був ідентифікований у людей.

Вірус SARS, який убив близько 800 людей у всьому світі на початку 2000-х років, також був коронавірусом.

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