ВООЗ оголосила спалах коронавірусу надзвичайною ситуацією глобального масштабу

Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила спалах китайського коронавірусу надзвичайною ситуацією глобального масштабу.

За словами генерального директора ВООЗ Тедроса Адганома Гебреєсуса, за межами Китаю зафіксовані 98 випадків коронавірусу у 18 країнах. Водночас інформації про смертельні інциденти поза Китаєм немає.

Очільник ВООЗ наголосив, що наразі немає причин запроваджувати заборони на подорожі.

Станом на ранок 30 січня в Китаї зафіксували 170 смертей через новий коронавірус та 7700 підтверджених випадків зараження.

Виявлений нещодавно вірус належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби – легкий, в деяких – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем, у більш складних випадках спостерігається задишка. Це може перерости в пневмонію, яка може бути смертельною.