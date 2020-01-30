Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
30 січня 2020, Київ 23:26
Новини | Події

ВООЗ оголосила спалах коронавірусу надзвичайною ситуацією глобального масштабу

Український турист в аеропорту після повернення з Китаю, 30 січня 2020 року

Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила спалах китайського коронавірусу надзвичайною ситуацією глобального масштабу.

За словами генерального директора ВООЗ Тедроса Адганома Гебреєсуса, за межами Китаю зафіксовані 98 випадків коронавірусу у 18 країнах. Водночас інформації про смертельні інциденти поза Китаєм немає.

Очільник ВООЗ наголосив, що наразі немає причин запроваджувати заборони на подорожі.

Пасажирів рейсу із Китаю перевірили в аеропорту Києва – відео
Embed
Пасажирів рейсу із Китаю перевірили в аеропорту Києва – відео

No media source currently available

0:00 0:01:50 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Станом на ранок 30 січня в Китаї зафіксували 170 смертей через новий коронавірус та 7700 підтверджених випадків зараження.

Виявлений нещодавно вірус належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби – легкий, в деяких – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем, у більш складних випадках спостерігається задишка. Це може перерости в пневмонію, яка може бути смертельною.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG