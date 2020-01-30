Після 4 лютого аеропорт «Бориспіль» місяць не прийматиме рейси з Китаю

Після здійснення ще трьох рейсів із Китаю міжнародний аеропорт «Бориспіль» призупинить на місяць пряме авіасполучення з цією країною, повідомив заступник гендиректора з інженерно-технічного забезпечення аеропорту Олег Струк.

«Ми отримали повідомлення від авіакомпаній про призупинку прямих рейсів з Китаєм. Ми ще очікуємо три рейси авіакомпаній МАУ і SkyUp 31 січня, 2 та 4 лютого. Після цього прямих рейсів до Китаю протягом місяця, що базуються у «Борисполі» не буде», – заявив Струк.

За його словами, наразі в аеропорту застосовують певні процедури для запобігання поширенню нового коронавірусу: першими на борт літаків з Китаю піднімається працівник карантинної служби і після огляду дає дозвіл для роботи інших служб летовища.

«Станом на сьогодні на карантин не було поставлено жодного літака, але ми готові для цього, є карантинні стоянки, куди за потреби будуть відбуксировувати літаки», – повідомив представник аеропорту.

Раніше у Міністерстві охорони здоров’я заявляли, що Україна припинить пряме авіасполучення з Китаєм із 3 лютого.

Напередодні МОЗ повідомило, що збирається телефонувати громадянам, які повернулися з Китаю. Із 30 січня також обіцяли «посилену роботу з пасажирами», які прилетіли з Китаю. На сьогодні жодного офіційно підтвердженого випадку інфікування коронавірусом в Україні не зафіксовано.

Останніми днями авіаперевізники у світі скорочують або скасовують рейси до Китаю через поширення нового коронавірусу. Кількість померлих в цій країні від інфекції сягнула 170-ти.

Виявлений нещодавно вірус належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби – легкий, в деяких – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем, у більш складних випадках спостерігається задишка. Це може перерости в пневмонію, яка може бути смертельною.