Україна припинить пряме авіасполучення з Китаєм із 3 лютого – МОЗ

Україна припинить пряме авіасполучення з Китаєм із 3 лютого, повідомив генеральний директор Директорату громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я Андрій Скіпальський.

Він зазначив, що перевізник припиняє «єдине пряме сполучення з Китаєм», допоки «ситуація не зміниться».

Новим коронавірусом із Китаю інфіковані понад 4 500 людей, більш ніж 100 хворих померли.

Виявлений нещодавно вірус належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби – легкий, в деяких – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем, у більш складних випадках спостерігається задишка. Це може перерости в пневмонію, яка може бути смертельною.