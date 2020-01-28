У Києві не зафіксовано жодного випадку коронавірусу – КМДА

Жодного випадку нового коронавірусу на сьогодні у Києві не зафіксовано, повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Щодо зареєстрованого коронавірусу 2019-nCoV: на щастя, в Києві на сьогодні не зареєстровано жодного випадку», – сказав Поворозник.

За його словами, столиця готова реагувати на захворювання, викликані різними видами коронавірусів, та надавати необхідну адекватну медичну допомогу.

«Хочу зазначити, що місто повністю готове і організаційно, і технічно, і технологічно, щоб дати відповідь на будь-який виклик в частині грипу та ГРВІ, в тому числі, і щодо коронавірусу», – сказав Поворозник.

За його словами, міські лабораторії забезпечені всіма необхідними матеріалами для проведення досліджень з виявлення коронавірусів різних видів.

За даними КМДА, наразі госпіталізація хворих з ускладненнями від ГРВІ та грипу здійснюється в три лікарні для дорослих, в три дитячі лікарні і два пологових будинки для госпіталізації вагітних.

За останніми офіційними даними, в Китаї від нового коронавірусу померли 106 людей, захворіли понад чотири з половиною тисяч.

Випадки зараження підтверджено більш ніж у 10 країнах. В Україні наразі жодного підтвердженого випадку зараження немає.

Новим вірусом можна заразитися під час його інкубаційного періоду, який триває до 14 днів. Знання про новий коронавірус поки обмежені. Крім того, експерти не мають чіткого розуміння, які ризики для людини може викликати його мутація.