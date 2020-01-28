Китай: кількість смертей від нового коронавірусу перевищила 100

Кількість летальних випадків унаслідок зараження новим коронавірусом у Китаї зросла до 106, зареєстровано 1771 новий випадок зараження. Про це заявила влада Китаю 28 січня.

За даними Національної комісії охорони здоров’я, станом на 27 січня в країні налічується 4515 підтверджених випадків захворювання вірусом.

Оновлені дані з’явилися після того, як Монголія, Північна Корея і Киргизстан оголосили про закриття своїх кордонів з Китаєм, а Гонконг і Малайзія оголосили, що вони забороняють в'їзд відвідувачам з китайської провінції, де, як вважається, виник новий небезпечний вірус.

27 січня Центри США по контролю і профілактиці захворювань рекомендували уникати поїздок в будь-яку частину Китаю, а Канада рекомендувала не їздити в провінцію Хубей, епіцентр хвороби.

Китайські чиновники заявили, що здатність вірусу до поширення зростає.

У Німеччині 27 січня підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. Про випадки зараження вірусом також повідомляли у Камбоджі, Шрі-Ланці, Малайзії, Південній Кореї, Тайвані, Таїланді, Канаді, Непалі, В’єтнамі, Саудівській Аравії, Сінгапурі, Японії, США, Франції та Австралії.