Трамп пропонує допомогу Китаю через спалах коронавірусу

Президент США Дональд Трамп запропонував Китаю американську допомогу в боротьбі зі спалахом коронавірусу, внаслідок якого загинула 81 людина й обвалилися світові ринки.

«Ми дуже тісно спілкуємося з Китаєм щодо вірусу. У США було зареєстровано дуже мало випадків, але ми уважно стежимо. Ми запропонували Китаю і президенту Сі (Цзіньпіну) будь-яку необхідну допомогу. Наші експерти – надзвичайні», – написав Трамп у твітері.

Прем’єр-міністр Китаю Лі Кецян 27 січня відвідав Ухань, місто з населенням в 11 мільйонів людей, яке стало епіцентром спалаху, де він пообіцяв збільшити урядову допомогу.

Ціни на нафту досягли мінімуму за три місяці, а китайський юань опустився до найслабшого у 2020 році рівня на тлі побоювань інвесторів щодо впливу на другу за величиною економіку світу через карантинні заходи.

Місцева влада 27 січня повідомила про першу смерть від коронавірусу в Пекіні – це 50-річна людина, яка побувала в Ухані, повідомляють державні ЗМІ.

Більшість випадків смерті були зафіксовані серед пацієнтів віком від 50 років, заявили чиновники.

Місто Ухань опинилося фактично в ізоляції, а на більшій частині регіону Хубей, де проживає майже 60 мільйонів людей, діє певна форма обмеження на подорожі.

Невелика кількість випадків хвороби у людей, що їздили в Ухань, підтверджені в більш ніж 10 країнах, зокрема у Таїланді, Франції, Японії і США, де влада заявила, що в 26 штатах проводиться перевірка 110 людей.

Загальна кількість підтверджених випадків у Китаї зросла до 2835, приблизно половина з них – у Хубеї. Дехто з експертів підозрює, що число тих, хто захворів може бути набагато більшим.

Виявлений нещодавно вірус належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби – легкий, в деяких – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем, у більш складних випадках спостерігається задишка. Це може перерости в пневмонію, яка може бути смертельною.