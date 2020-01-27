Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
27 січня 2020, Київ 22:19
Новини | Міжнародні

Трамп пропонує допомогу Китаю через спалах коронавірусу

«Ми запропонували Китаю і президенту Сі (Цзіньпіну) будь-яку необхідну допомогу. Наші експерти – надзвичайні», – написав Трамп у твітері

Дивитись коментарі

Президент США Дональд Трамп запропонував Китаю американську допомогу в боротьбі зі спалахом коронавірусу, внаслідок якого загинула 81 людина й обвалилися світові ринки.

«Ми дуже тісно спілкуємося з Китаєм щодо вірусу. У США було зареєстровано дуже мало випадків, але ми уважно стежимо. Ми запропонували Китаю і президенту Сі (Цзіньпіну) будь-яку необхідну допомогу. Наші експерти – надзвичайні», – написав Трамп у твітері.

Прем’єр-міністр Китаю Лі Кецян 27 січня відвідав Ухань, місто з населенням в 11 мільйонів людей, яке стало епіцентром спалаху, де він пообіцяв збільшити урядову допомогу.

Ціни на нафту досягли мінімуму за три місяці, а китайський юань опустився до найслабшого у 2020 році рівня на тлі побоювань інвесторів щодо впливу на другу за величиною економіку світу через карантинні заходи.

Використання медичних масок може бути не таким ефективним способом, щоб вберегтися від вірусу, як здається. Є й інші правила, про які варто пам'ятати, застерігають експерти
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Китайський коронавірус: як себе вберегти

Місцева влада 27 січня повідомила про першу смерть від коронавірусу в Пекіні – це 50-річна людина, яка побувала в Ухані, повідомляють державні ЗМІ.

Більшість випадків смерті були зафіксовані серед пацієнтів віком від 50 років, заявили чиновники.

Місто Ухань опинилося фактично в ізоляції, а на більшій частині регіону Хубей, де проживає майже 60 мільйонів людей, діє певна форма обмеження на подорожі.

У Гонконгу підпалили будівлю для карантину хворих на коронавірус – відео
Embed
У Гонконгу підпалили будівлю для карантину хворих на коронавірус – відео

No media source currently available

0:00 0:01:19 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Невелика кількість випадків хвороби у людей, що їздили в Ухань, підтверджені в більш ніж 10 країнах, зокрема у Таїланді, Франції, Японії і США, де влада заявила, що в 26 штатах проводиться перевірка 110 людей.

Загальна кількість підтверджених випадків у Китаї зросла до 2835, приблизно половина з них – у Хубеї. Дехто з експертів підозрює, що число тих, хто захворів може бути набагато більшим.

Виявлений нещодавно вірус належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби – легкий, в деяких – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем, у більш складних випадках спостерігається задишка. Це може перерости в пневмонію, яка може бути смертельною.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG