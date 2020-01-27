Китайський коронавірус: як себе вберегти

Розповсюдження смертельно небезпечного китайського коронавірусу пришвидшується. Найбільша кількість заражених та загиблих припадає на Китай, проте медичні експерти з різних країн світу публікують рекомендації про те, як максимально себе вберегти від вірусу. Особливо це стосується тих, хто планує подорожувати.

Чи допоможе медична маска? Як часто мити руки? Чому варто використовувати рукавиці? Радіо Свобода зібрало відповіді на ці запитання.

До ранку понеділка число загиблих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом у Китаї, перевищило 80 людей.

Всього у Китаї заражені близько 3 000 людей, 460 – у тяжкому стані.

Лікарі у Китаї обстежують ще майже 6 000 пацієнтів з підозрою на пневмонію, викликану новим вірусом.

Випадки зараження підтверджено більш як у 10 країнах, але від пневмонії померли тільки у Китаї.

Більшість летальних випадків – у провінції Хубей, адміністративний центр якої, місто Ухань, є епіцентром вірусу.

Заразитися можна під час його інкубаційного періоду, який триває до 14 днів.

Понад 56 мільйонів людей у 18 містах провінції Хубей фактично перебувають під карантином.

У Китаї з 26 січня заборонена торгівля дикими тваринами, а на всі скотарські ферми накладений карантин.

Парки розваг «Діснейленд» у Шанхаї і Гонконзі призупинили роботу.

У Пекіні та інших містах заборонені масові заходи.

Як вберегтися?

У зв’язку зі стрімким розповсюдженням вірусу експерти по всьому світу публікують поради, які мають допомогти максимально себе вберегти від зараження коронавірусом, навколо якого все ще залишається багато запитань.

Ці поради мало чим відрізняються від тих, які давали б під час будь-якої іншої епідемії.

Ризики захворіти в Україні та решті Європи наразі оцінені як мінімальні. Проте ситуація може змінитися. В Україні вже почали запроваджувати певні міри з протидії вірусу. Наприклад, в аеропорту «Бориспіль» з 26 січня міряють температуру тіла пасажирам з Китаю.

26 січня очільниця МОЗ України Зоряна Скалецька заявила, що в Україні не зафіксований жоден випадок зараження новим вірусом.

Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило свої рекомендації щодо захисту від ймовірного інфікування коронавірусом.

Міжнародні експерти пропонують ще кілька деталей, які можуть допомогти уникнути захворювання.

Поради

Миття рук

Найкраще, що можна зробити – постійно мити руки, і мити їх якісно і часто – щонайменше 20 секунд.

Якщо немає мила – використовувати спиртний дезінфектор. Якщо і його немає – антибактеріальні вологі серветки.

Тримати руки подалі від обличчя, особливо у публічних місцях, таких як транспорт.

Не забувати, що навіть якщо вимити руки, мобільний телефон, використаний у публічних місцях, все ще переносить інфекції з рук. Його також варто протирати.

Рукавиці

У громадському транспорті та інших подібних місцях варто вдягати рукавиці.

Це порада колишнього старшого наукового співробітника з питань глобального здоров’я в аналітичному центрі Council on Foreign Relations Лорі Ґарретта , яку він виклав у статті для Foreign Policy. Ґаретт подорожував Китаєм під час спалаху іншого коронавірусу у 2002–2003 роках і стверджує, що контактував із хворими і не захворів завдяки простим правилам.

, яку він виклав у статті для Foreign Policy. Ґаретт подорожував Китаєм під час спалаху іншого коронавірусу у 2002–2003 роках і стверджує, що контактував із хворими і не захворів завдяки простим правилам. Рукавиці варто прати щодня, радить Ґарретт.

Медичні маски

Експерти погоджуються: маска не гарантує уникнення зараження.

Хірургічні маски не мають спеціального фільтру для захисту від вірусів та бактерій. Вони не прилягають до обличчя, як треба, а також не захищають очі. Але це не означає, що вони зовсім неефективні.

Треба пам’ятати, що більшість масок стають непридатними вже після 1-2 використань, стверджує Гаретт.

Маска знижує ризик на короткий період часу. Якщо ви, наприклад, подорожуєте, слідкуйте за тим, щоб вона не сповзала.

Деякі оглядачі радять обирати товсті і якісні маски типу N-95. Такі маски використовують, наприклад, для роботи з фарбами. Вона зроблена таким чином, щоб не пропустити 95% мікрочастин. Але в таких масках складно дихати протягом тривалого часу.

Подорожі

Центр з контролю та профілактики захворювань в США оприлюднив кілька правил для тих, хто планує подорожувати.

Якщо можна, варто утриматися від поїздок до епіцентру вірусу.

Триматися від хворих людей якомога далі.

Не контактувати з тваринами (мертвими чи живими) і недостатньо приготованим м’ясом.

Під час подорожей у літаках, можливо, краще уникати використання подушок та пледів. Ніхто не знає, хто летів до вас.

Якщо людина була в Китаї і захворіла