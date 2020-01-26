Зеленський обговорив коронавірус із керівництвом МОЗ

Президент України Володимир Зеленський обговорив коронавірус із Китаю з керівництвом Міністерства охорони здоров’я.

Голова МОЗ Зоряна Скалецька наголосила, що наразі в Україні не зафіксований жоден випадок зараження новим вірусом. Виявлені випадки, про які повідомляли ЗМІ, були звичайним грипом.

«Сьогодні для всіх очевидні процедури в разі виявлення, необхідності лікування та діагностування. Є готовність в лабораторіях і по тест-системах для виявлення та виключення підозрілих випадків щодо того, стосуються вони чи ні китайського коронавірусу. Взаємодія з міжнародними організаціями, які моніторять на глобальному, міждержавному рівні, щоденна», – сказала Скалецька.

Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що налагоджена постійна оперативна комунікація з прикордонною службою, зокрема в аеропортах, підготовлена інструкція, як реагувати й перевіряти пасажирів.

Він запевнив, що в Україні готові лікувати вірус, якщо його буде виявлено.

«Ті технології, які допомогли вилікувати людей в Китаї, застосовуються і в Україні. Наші інфекціоністи знають про них і готові ними скористатися. За допомогою таких же технологій вони лікують грипоподібні захворювання», – зазначив Ляшко.

24 січня Кабінет міністрів затвердив план по запобіганню потраплянню в Україну нового коронавірусу, а також відповідний оперативний штаб.

Вранці 26 січня було відомо про щонайменше 56 померлих через хворобу, спричену коронавірусом, у Китаї, а також близько 2 тисяч інфікованих. Низка китайських міст опинилася в ізоляції через карантин.

Наразі лікарі не мають вакцини чи противірусних препаратів проти коронавірусу 2019-nCoV, виявленого в Китаї. Застосовується симптоматичне лікування. Більшість хворих видужує.