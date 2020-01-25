Влада Китаю повідомила, що через новий коронавірус 41 людина померла, близько 1300 – інфіковані

Влада Китаю 25 січня повідомила, що 41 людина померла і щонайменше 1287 людей інфіковані новим коронавірусом у 29-ти провінціях по всій країні, 237 пацієнтів перебувають у тяжкому стані.

Серед померлих є і лікар клініки в епіцентрі спалаху вірусу – провінції Хубей, там загалом померли 39 людей.

Поки летальних випадків за межами Китаю не зафіксовано, але Франція заявила, що троє людей захворіли на вірус, вказавши, що це перші випадки в Європі. Повідомляється, що двох пацієнтів госпіталізували в Парижі, ще одного – у Бордо. Про два випадки заявили у США – в Сіетлі та Чикаго. Перший випадок зафіксували і в австралійському штаті Вікторія.

Випадки вірусу виявили раніше також у Японії, Філіппінах, Південній Кореї, Тайвані, Таїланді, В’єтнамі, Саудівській Аравії та Сінгапурі, а також на китайських територіях – в Гонконгу та Макао.

Про спалах пневмонії невідомого походження у місті Ухань (провінція Хубей) влада Китаю повідомила наприкінці грудня 2019 року.

Відомий як 2019-nCoV вірус вважається новим штамом коронавірусу, який раніше не був ідентифікований у людей. Поява нового вірусу викликала занепокоєння через схожість із вірусом SARS, який убив близько 800 людей у всьому світі на початку 2000-х років.

Влада Китаю оголосила масштабні карантинні заходи у 13-ти містах із загальною чисельністю населення 41 мільйон людей. Більшість транспорту в 11-мільйонному Ухані тимчасово зупинив роботу, і, за повідомленнями, влада зобов’язала громадян носити медичні маски в місті, а також рекомендувала уникати натовпів.

Чиновники Уханю заявили, що у прискорених темпах будується лікарня, яка зможе обслуговувати близько 1000 людей.

23 січня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) відмовилася оголошувати міжнародну надзвичайну ситуацію через спалах пневмонії нового типу.

Напередодні стало відомо, що в Шанхаї одужав перший пацієнта з симптомами нового коронавірусу.