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26 січня 2020, Київ 12:48
Новини | Події

У Китаї через коронавірус померли щонайменше 56 людей. США евакуює своїх дипломатів

Представники служби охорони здоров’я в спеціальних захисних костюмах перевіряють температуру тіла гостей, які встигли прибути у місто до його закриття на карантин. Фото 22 січня 2020 року

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Президент Китаю Сі Цзіньпін 25 січня заявив на зустрічі керівництва Комуністичної партії, що Китай «зіткнувся з серйозною ситуацією прискореного поширення нового коронавірусу», внаслідок чого в країні померли щонайменше 56 людей і заразились майже дві тисячі.

Державний департамент США пізніше того ж дня заявив, що планує рейс на початок наступного тижня для евакуації персоналу зі свого консульства в Ухані. Він також заявив, що транспортуватиме інших громадян США, які наражаються на найбільший ризик, але зазначив, що можливості перевезти таким чином багато приватних осіб не буде.

Поки всі загиблі від коронавірусу були в Китаї, в основному – це пацієнти, старші за 50 років. Але все більше число інших країн повідомляють про виявлення інфікованих, головним чином йдеться людей, які повертаються з Китаю, особливо з Ухані.

Підтверджені випадки поширення коронавірусу станом на 22 січня 2020 року (на нинішній час число відомих жертв і заражень зросло)
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Австралія та Малайзія повідомили про перші випадки 25 січня – по чотири у кожній зі згаданих країн, а Японія заявила про третій випадок.

США інформували про два випадки, Канада – про один.

Франція першою у Європі підтвердила три випадки зараження коронавірусом.

Зафіксовані випадки також у Південній Кореї, Тайвані, Таїланді, В'єтнамі, Саудівській Аравії, Сінгапурі, а також на китайських територіях Гонконгу та Макао.

Як живе ізольований регіон у Китаї після появи коронавірусу – фоторепортаж
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Як живе ізольований регіон у Китаї після появи коронавірусу – фоторепортаж

У Китаї кількість загиблих від нового коронавірусу зросла до 26 людей, а кількість підтверджених випадків захворювання наразі становить близько 83

Про спалах пневмонії невідомого походження у місті Ухань влада Китаю повідомила наприкінці грудня 2019 року.

Наразі лікарі не мають вакцини чи противірусних препаратів проти коронавірусу 2019-nCoV, виявленого в Китаї. Застосовується симптоматичне лікування. Більшість хворих видужує.

Всесвітня організації охорони здоров’я наразі не вводить обмежень на переміщення людей і товарів між кордонами через спалах коронавірусу.

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