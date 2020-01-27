МОЗ: всі три підозри на новий коронавірус в Україні не підтвердилися

В Україні станом на сьогодні немає жодного підтвердженого випадку нового коронавірусу 2019-nCoV, спалах якого стався в Китаї, повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

«Раніше повідомлялось про три підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Україні. Всі три випадки не підтвердились», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому 27 січня на сайті МОЗ.

У міністерстві згадали, що державна установа «Київський міський лабораторний центр МОЗ України» сьогодні повідомила про виявлення одного випадку коронавірусу.

«Проте коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів, що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Виявлений коронавірус не є новою інфекцією 2019-nCoV», – наголошують у МОЗ.

До ранку понеділка число загиблих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом у Китаї, перевищило 80. Всього в країні ним заражені близько трьох тисяч людей, 460 перебувають у тяжкому стані.

Новим вірусом можна заразитися під час його інкубаційного періоду, який триває до 14 днів. Знання про новий коронавірус поки що обмежені. Крім того, експерти не мають чіткого розуміння, які ризики для людини може викликати його мутація.

Влада Китаю розширює заходи боротьби з поширенням інфекції. З 26 січня заборонена торгівля дикими тваринами, а на всі скотарські ферми накладено карантин. Парки розваг «Діснейленд» у Шанхаї і Гонконзі припинили роботу.

У Пекіні та інших містах заборонені масові заходи. Крім того, понад 56 мільйонів людей у 18 містах провінції Хубей фактично перебувають під карантином.

Випадки зараження підтверджено більш як у 10 країнах, але від пневмонії померли тільки хворі в Китаї.