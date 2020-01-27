Медики: зафіксований у Києві випадок коронавірусу – «не китайський»

Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я повідомляє, що в столиці України зафісували один випадок коронавірусу. Про це йдеться в повідомленні центру у фейсбуці.

У коментарях до публікації медики уточнили, що йдеться не про новий тип коронавірусу, виявлений у Китаї, який призвів до понад 80 жертв.

«За епідсезон 2019-2020 рр. закладами охорони здоров’я, які здійснюють дозорний епідеміологічний нагляд за хворими на грипоподібні захворювання (ГПЗ) і тяжкі ГРІ (ТГРІ), доставлено до вірусологічної лабораторії ДУ «КМЛЦ МОЗ України» 73 зразки для дослідження на грип. За результатами досліджень 67 зразків, проведених методом ПЛР, отримано 12 позитивних результатів: грип А (H1N1) – 3, грип А нетипований – 1, грип В – 3, аденовірус – 2, бокавірус – 1, коронавірус – 1 та риновірус – 1», – йдеться в повідомленні.

У МОЗ України, тим часом, повідомляють, що на сьогодні повідомлено про три підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Україні. Два випадки не підтвердились. За результатами лабораторного дослідження у цих випадках підтверджено грип. Діагностика третього випадку триває, додали у МОЗ.

До ранку 27 січня число загиблих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом у Китаї, перевищило 80.

Спалах пневмонії від раніше не відомого виду коронавірусу був зафіксований в китайському Ухані в грудні минулого року. Експерти Центру контролю і профілактики захворювань Китаю встановили, що джерелом зараження є дикі тварини, яких продавали на міському ринку.

Новим вірусом можна заразитися під час його інкубаційного періоду, який триває до 14 днів. Знання про новий коронавірус поки що обмежені. Крім того, експерти не мають чіткого розуміння, які ризики для людини може викликати його мутація.

Влада Китаю розширює заходи боротьби з поширенням інфекції. З 26 січня заборонена торгівля дикими тваринами, а на всі скотарські ферми накладено карантин. Парки розваг «Діснейленд» у Шанхаї і Гонконзі припинили роботу. У Пекіні та інших містах заборонені масові заходи. Крім того, понад 56 мільйонів людей у 18 містах провінції Хубей фактично перебувають під карантином.

Випадки зараження підтверджено більш як у 10 країнах, але від пневмонії померли тільки хворі в Китаї.