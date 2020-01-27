Через новий вірус у світі різко впали котирування нафти

Котирування нафти різко впали на світових ринках через побоювання уповільнення світової економіки, викликаного поширенням у Китаї та за його межами нового коронавірусу 2019-nCoV. Станом на 8:55 за Києвом ціна нафти марки Brent упала до 59 доларів 25 центів за барель, це на два з чвертю відсотка менше за рівень закриття торгів у п’ятницю, 24 січня.

Це мінімум за три місяці – востаннє ціна нижче 60 доларів за барель Brent фіксувалася 1 листопада 2019 року, але тоді котирування падали до 59,76 долара, нині вони є нижчими.

Минулого тижня експерти попередили про падіння цін на нафту через коронавірус 2019-nCoV. Фахівці вважають, що ситуація може піти за тим же сценарієм, що й у випадку з епідемією атипової пневмонії в 2003 році. Тоді спричинена інфекцією паніка привела до різкого скорочення числа туристів в Азії, в першу чергу в Китаї, і скасування більшої частини рейсів у деяких аеропортах.