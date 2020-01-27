У США зафіксовано вже 5 випадків зараження новим вірусом

У США станом на 26 січня було зафіксовано вже п’ять випадків зараження новим коронавірусом. Про це повідомили у Центрі з контролю і профілактики захворювань США.

У чотирьох американських штатах зафіксували вже п’ять випадків зараження новим коронавірусом, який поширився з Китаю.

«Нові випадки були виявлені у дедалі більшій кількості країн, включаючи США, де станом на 26 січня 2020 року у чотирьох штатах (Аризона, Каліфорнія, Іллінойс та Вашингтон) було підтверджено 5 (хворих – ред.) туристів з Уханя», – мовиться у повідомленні.

До ранку 27 січня число загиблих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом у Китаї, перевищило 80.

Спалах пневмонії від раніше не відомого виду коронавірусу був зафіксований в Ухані в грудні минулого року. Експерти Центру контролю і профілактики захворювань Китаю встановили, що джерелом зараження є дикі тварини, яких продавали на міському ринку.

Новим вірусом можна заразитися під час його інкубаційного періоду, який триває до 14 днів. Знання про новий коронавірус поки обмежені. Крім того, експерти не мають чіткого розуміння, які ризики для людини може викликати його мутація.

Влада Китаю розширює заходи боротьби з поширенням інфекції. З 26 січня заборонена торгівля дикими тваринами, а на всі скотарські ферми накладено карантин. Парки розваг «Діснейленд» у Шанхаї і Гонконзі припинили роботу. У Пекіні та інших містах заборонені масові заходи. Крім того, понад 56 мільйонів людей у 18 містах провінції Хубей фактично перебувають під карантином.

Випадки зараження підтверджено більш як у 10 країнах, але від пневмонії померли тільки хворі в Китаї. В Україні поки жодного підтвердженого випадку зараження немає.