Китай закрив на карантин 13 міст із загальним населенням у 41 мільйон людей

Влада Китаю закрила на карантин 13 міст із загальним населенням у 41 мільйон людей через поширення нового коронавірусу, внаслідок якого загинули 26 людей, і захворіли ще 830.

Із тих, хто захворів, 177 людей перебувають у серйозному стані, повідомили медичні представники Китаю. За даними медків, підозрюють ще 1072 випадки інфікування.

У Пекіні скасували святкування Нового року за китайським календарем, яке мало відбутися цими вихідними.

Про спалах пневмонії невідомого походження у місті Ухань (провінція Хубей) влада Китаю повідомила наприкінці грудня 2019 року.

Більшість транспорту в 11-мільйонному Ухані тимчасово зупинив роботу, і, за повідомленнями, влада зобов’язала громадян носити медичні маски в місті, а також рекомендувала уникати натовпів.

Після появи інформації про нестачу ліжок у лікарнях Уханя, державні ЗМІ повідомили, що влада за 10 днів обіцяє побудувати новий заклад для лікування постраждалих. Державне телебачення зняло на будівельному майданчику десятки екскаваторів і вантажних автомобілів.

Вірус також поширюється за кордоном, зокрема, останніх постраждалих зафіксували у Сінгапурі і В’єтнамі. Також випадки зафіксовані в Японії, Філіппінах, Південній Кореї, Тайвані, Таїланді, Саудівській Аравії і США, а також у китайських територіях Гонконгу і Макао.

Однак Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) не оголосила надзвичайної ситуації в світі, незважаючи на підтверджені випадки у пів десятку інших країн.

23 січня ВООЗ заявила, що оголошувати «міжнародну надзвичайну ситуацію» через вірус – не час, хоча це «надзвичайна ситуація в Китаї».

Відомий тепер як 2019-nCoV вірус вважається новим штамом коронавірусу, який раніше не був ідентифікований у людей. Поява нового вірусу викликала занепокоєння через схожість із вірусом SARS, який убив близько 800 людей у всьому світі на початку 2000-х років.