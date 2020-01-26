В аеропорту «Бориспіль» мірятимуть температуру тіла пасажирам з Китаю – МОЗ

Міністерство охорони здоров’я повідомило про старт з 26 січня в аеропорту «Бориспіль» температурного скринігу пасажирів, що прибувають із Китаю. Як зазначається, фахівці санітарно-карантинного підрозділу вже підготовлені та укомплектовані інфрачервоними термометрами.

«Попередній досвід ВООЗ показував, що запровадження скринінгу температури тіла для виявлення потенційних підозрілих випадків коронавірусу вимагав значних інвестицій та не був достатньо ефективним. Однак, під час спалаху коронавірусу 2019-nCoV більшість випадків хвороби в аеропортах було виявлено саме завдяки температурному скринінгу. Такий метод значно знижує ризик занесення збудника хвороби в країну», – йдейться у повідомленні на фейсбук-сторінці МОЗ.

На сьогодні випадків захворювання коронавірусом 2019-nCoV в Україні не зафіксовано. Станом на 25 січня міністерство оприлюднило дані про розслідування трьох випадків підозри на цю інфекцію.

«Два випадки не підтвердились. Лабораторна діагностика показала, що це грип. По третьому випадку ще триває епідеміологічне розслідування», – зазначається на сайті МОЗ.

24 січня Кабінет міністрів затвердив план по запобіганню потраплянню в Україну нового коронавірусу, а також відповідний оперативний штаб.

Президент Китаю Сі Цзіньпін 25 січня заявив, що Китай «зіткнувся з серйозною ситуацією прискореного поширення нового коронавірусу», внаслідок чого в країні померли щонайменше 56 людей і заразились майже дві тисячі. Низка китайських міст опинилася в ізоляції через карантин.

Поки всі загиблі від коронавірусу були в Китаї, в основному – це пацієнти, старші за 50 років. Але все більше число інших країн повідомляють про виявлення інфікованих, головним чином йдеться людей, які повертаються з Китаю, особливо з Ухані, звідки, за повідомленнями, почало поширюватися це захворювання.

Австралія та Малайзія повідомили про перші випадки 25 січня – по чотири у кожній зі згаданих країн, а Японія заявила про третій випадок.

США інформували про два випадки, Канада – про один.

Франція першою у Європі підтвердила три випадки зараження коронавірусом.

Зафіксовані випадки також у Південній Кореї, Тайвані, Таїланді, В'єтнамі, Саудівській Аравії, Сінгапурі, а також на китайських територіях Гонконгу та Макао.

Про спалах пневмонії невідомого походження у місті Ухань влада Китаю повідомила наприкінці грудня 2019 року.

Наразі лікарі не мають вакцини чи противірусних препаратів проти коронавірусу 2019-nCoV, виявленого в Китаї. Застосовується симптоматичне лікування. Більшість хворих видужує.