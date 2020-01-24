У Дніпрі від грипу помер дворічний хлопчик. Інформацію про летальний випадок 24 січня підтвердили в обласному лабораторному центрі МОЗ України.

Як повідомила завідувачка вірусологічної лабораторії лабораторного центру Олена Кузьменко, матеріал на дослідження надійшов на дослідження 22 січня. У дитини підтвердили грип типу А H1N1 пандемічний.

«Загалом у поточному епідсезоні 2019-2020 років підтверджено 15 випадків вірусу типу А H1N1, один випадок летальний, решта – просто хворі», – сказала фахівець.

За попередніми даними, хворий, який помер, не мав щеплення від грипу.

За інформацією з обласного лабораторного центру, за останній тиждень в області на 50% зросла захворюваність на ГРЗ серед дітей, на 37% – серед дорослих. До лікарень за тиждень звернулось 13 тисяч людей. Епідемічний поріг в області поки не перевищено.

Медики прогнозують перевищення епідпорогу в лютому.

23 січня Міністерство охорони здоров’я України повідомило, що внаслідок грипу з початку сезону до 19 січня померли 11 нещеплених українців.